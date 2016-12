Jodla 29/12/16

Dernier jour pour s'inscrire au concours d'illuminations

Matoury tente d'embellir sa ville avec un concours d'illuminations.

Plusieurs prix sont annoncés pour les particuliers et les commerces.

Le jury se déplacera entre le 9 et le 13 janvier 2017.

Plus que 24 heures pour s'inscrire... + d'infos