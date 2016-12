Jodla 19/12/16

Blada, au commencement d'une nouvelle d'histoire

En mars 2000, précisément avec l'arrivée de Wanadoo en Guyane, j'avais entrepris de créer ce site de blada.com. Blada, brother, frère, l'esprit du site était là.

Des années de travail acharné, de la passion pour ce métier qui ressemble de loin à mon métier d'origine (l'édition), et le grain de folie qu'il faut pour réussir pareille aventure, ont fait de blada un site de référence en Guyane, avec le privilège d'être le plus ancien webzine du département.

Il aura fallu aussi pour réussir cette belle traversée d'une toute petite tranche d'histoire de la Guyane, l'accompagnement fidèle d'un talentueux informaticien nommé Disweb.

L'heure est venue maintenant de penser à s'amuser (on appelle ça couramment la retraite) et de passer la main. Ce sera chose faite au 1er janvier 2017. Samantha Mairesse, à la tête de la SAS Blada.com, prend la relève. Souhaitez-lui avec moi tout le succès possible.



Odile Farjat