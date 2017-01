Jodla 03/01/17

Voyage à travers le savoir traditionnel

Sous le titre « Ethnopharmacologie en Guyane : des plantes aux médicaments », Futura-sciences publie cette semaine un bel article de 9 pages, extrait des dossiers thématiques de l'IRD Suds en ligne, sur l'usage des plantes par les populations de Guyane et du Suriname, Amérindiens, Noirs Marrons et Créoles. Les plantes qui soignent, mais aussi celles qui sont liées aux rituels et à la sorcellerie, avec une partie plus développée sur l'usage des remèdes en pays Saramaka.



Extrait : « ...les remèdes de la virilité et ceux pour les maux de ventre absorbés par voie orale sont considérés comme d'autant plus puissants qu'ils sont plus amers et sont donc très prisés des hommes. Il est fréquent que dans la médecine d'entretien quotidien, les hommes absorbent des macérations dans l'alcool de plantes à principes amers (par exemple les simarubacées). Ils le font avec force grimaces et expriment leur satisfaction de savoir les boire.»



Voir aussi le site de l'IRD Guyane et l'exposition en cours à Cayenne.