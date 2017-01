Jodla 01/01/17

Nouvelle année, nouveaux challenges

Une nouvelle année débute pour blada.com, avec une nouvelle équipe. C’est la tête pleine d’idées et le cœur plein de motivation que Samantha et Jo sautent dans cette grande Aventure Guyanaise.

Nous remercions chaleureusement tous nos lecteurs assidus et tâcherons de rester fidèles à l’Esprit de Blada.

La nouvelle équipe vous souhaite à tous une excellente année 2017.