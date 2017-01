Jodla 23/01/17

La série « Guyane » commence aujourd'hui !

La diffusion des huit épisodes de la nouvelle série de Canal + réalisée par Kim Chapiron commence aujourd'hui (à 21h00) pour les abonnés Canal +.

Sous un titre d'une originalité incomparable, la série « Guyane » s'aventure à son tour dans le milieu de l'orpaillage. Le scénario est dû à l'auteur de BD Fabien Nury.

Le pitch : un étudiant en géologie (Mathieu Spinosi) arrive en stage en Guyane dans une société d’exploitation minière et se lie à un parrain de "la mafia de l'or" (Olivier Rabourdin).

Sur les femmes, Canal + sort le grand jeu : « Anne Suarez, Fiona Bonfanti et Tia Diagne mettent le feu à la forêt guyanaise...» et le scénariste Fabien Nury confirme : « Les femmes de la série sont avocate, tueuse, chef de gang, médecin, grande bourgeoise désœuvrée, prostituée, entrepreneuse, etc. Elles sont puissantes, actives, souvent décisives.»

A voir sans faute : le making off de la série tournée en Guyane, réalisé par TicTac Prod, sur Viméo.